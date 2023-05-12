В МИД РФ оценили решение Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow

В заявлении ведомства говорится, что передача Лондоном Киеву данных вооружений является «крайне враждебным шагом», который ведёт к серьезной эскалации украинского конфликта.

«Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт», - отметили в министерстве.

Также отмечается, что Лондон стремится стать «неформальным лидером НАТО на украинском треке» и «в качестве непримиримого противника» Москвы готов перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Украине ракет Storm Shadow потребуют адекватного ответа и от военных РФ, сообщает «Свободная пресса».