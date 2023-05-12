В МИД РФ оценили решение Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow

Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз, которые могут возникнуть при применении Украиной Киевом дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает МИД РФ.

Великобритания подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow

В заявлении ведомства говорится, что передача Лондоном Киеву данных вооружений является «крайне враждебным шагом», который ведёт к серьезной эскалации украинского конфликта.

«Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт», - отметили в министерстве.

Также отмечается, что Лондон стремится стать «неформальным лидером НАТО на украинском треке» и «в качестве непримиримого противника» Москвы готов перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Украине ракет Storm Shadow потребуют адекватного ответа и от военных РФ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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