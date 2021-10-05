В МИД РФ отреагировали на идею сенаторов США о высылке российских дипломатов

В МИД РФ заявили, что в США нет столько дипломатов, сколько американские сенаторы предлагают выслать из страны, передает «Интерфакс».

Ранее во вторник сообщалось, что несколько американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать из страны более 300 российских дипломатов в случае отказа РФ от расширения штата американского посольства в Москве.

В российском ведомстве также предположили, что сенаторы могут быть несведущи в международных отношениях, в связи с чем посчитали российских дипсотрудников в постпредстве при ООН. По мнению МИД РФ, предлагая такую идею в США добиваются закрытия американских загранучереждений в стране. Ответственность за это будет лежать на стороне Соединенных штатов, предупредили в российском МИД.



