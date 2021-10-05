В Сенате США призвали выслать из страны более 300 дипломатов РФ

Несколько американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать из страны более 300 российских дипломатов в случае отказа РФ от расширения штата американского посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на сайте сенатора Марко Рубио.

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Отмечается, что письмо по данному вопросу было направлено Байдену. Среди сенаторов, выступивших с таким призывом представители демократической партии Марк Уорнер (Вирджиния), Роберт Менендес (Нью-Джерси) и республиканцы Джим Риш (Айдахо) и Марко Рубио (Флорида).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСША
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