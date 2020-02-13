В МИД РФ отметили несбалансированность резолюции Совбеза ООН по Ливии

В МИД подчеркнули, что перед принятием резолюции РФ настаивала на том, чтобы ливийские стороны согласились с итогами переговоров в Берлине. По мнению российского внешнеполитического ведомства, без учета мнений ливийцев резолюция не может быть жизнеспособной.

Принятая резолюция была разработана Великобританией. Документ, в частности, призывает к длительному прекращению огня в Ливии, а также к соблюдению оружейного эмбарго ООН. Кроме того, документ содержит возможность проведения международной операции по контролю за соблюдением прекращения огня в стране.

