В МИД РФ отметили несбалансированность резолюции Совбеза ООН по Ливии

13 февраля 202020:46

В МИД РФ прокомментировали принятую резолюцию Совбеза ООН по Ливии, отметив несбалансированность ее положений. Соответствующий комментарий размещен на сайте российского ведомства.

Накануне стало известно, что за принятие документа высказались 14 стран, РФ воздержалась от голосования.

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В МИД подчеркнули, что перед принятием резолюции РФ настаивала на том, чтобы ливийские стороны согласились с итогами переговоров в Берлине. По мнению российского внешнеполитического ведомства, без учета мнений ливийцев резолюция не может быть жизнеспособной.

Принятая резолюция была разработана Великобританией. Документ, в частности, призывает к длительному прекращению огня в Ливии, а также к соблюдению оружейного эмбарго ООН. Кроме того, документ содержит возможность проведения международной операции по контролю за соблюдением прекращения огня в стране.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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