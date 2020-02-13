Британский проект резолюции по Ливии одобрен СБ ООН

13 февраля 202000:42

Совет безопасности ООН принял предложенный Британией проект резолюции по Ливии. Об этом сообщает Интерфакс.

О чем договорились на конференции по Ливии в Берлине

По данным агентства, за принятие документа высказались 14 стран, РФ воздержалась от голосования.

Резолюция призывает к длительному прекращению огня в Ливии, а также на соблюдении оружейного эмбарго ООН. Кроме того, документ содержит возможность проведения международной операции по контролю за соблюдением огня в стране.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:ЛивияСовбез ООН