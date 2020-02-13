Британский проект резолюции по Ливии одобрен СБ ООН
13 февраля 202000:42
Совет безопасности ООН принял предложенный Британией проект резолюции по Ливии. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, за принятие документа высказались 14 стран, РФ воздержалась от голосования.
Резолюция призывает к длительному прекращению огня в Ливии, а также на соблюдении оружейного эмбарго ООН. Кроме того, документ содержит возможность проведения международной операции по контролю за соблюдением огня в стране.
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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:ЛивияСовбез ООН
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