В МИД РФ осудили учения НАТО на Украине
Учения НАТО на Украине предполагают антироссийскую направленность. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что недружественная линия, проводимая США в отношении России, «создает токсичную атмосферу» и мешает налаживанию нейтрального общения между двумя странами.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия спокойно и открыто предупредила НАТО о своих возможных действиях в ответ на агрессию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru