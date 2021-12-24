В МИД РФ осудили учения НАТО на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что недружественная линия, проводимая США в отношении России, «создает токсичную атмосферу» и мешает налаживанию нейтрального общения между двумя странами.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия спокойно и открыто предупредила НАТО о своих возможных действиях в ответ на агрессию.