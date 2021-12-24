Лавров рассказал о «токсичности» политики США

Недружественная линия, проводимая США в отношении России, «создает токсичную атмосферу». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, это мешает налаживанию нейтрального общения между двумя странами.

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По сообщениям RT, Лавров считает, что США скоро покинут территорию Сирии, так как сейчас они получают там «больше проблем», чем результатов по своим изначальным планам.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне «займет российский спецназ».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияСШАРоссияМИДСергей Лавров
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