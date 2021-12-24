Лавров рассказал о «токсичности» политики США
Недружественная линия, проводимая США в отношении России, «создает токсичную атмосферу». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, это мешает налаживанию нейтрального общения между двумя странами.
По сообщениям RT, Лавров считает, что США скоро покинут территорию Сирии, так как сейчас они получают там «больше проблем», чем результатов по своим изначальным планам.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне «займет российский спецназ».
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