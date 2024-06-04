В МИД РФ опровергли отказ талибов приехать на ПМЭФ
Представители афганского движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это утверждает директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.
В беседе с РИА Новости он заявил, что в Россию в сопровождении нескольких человек прибудет министр труда афганского правительства, он «уже в пути».
Ранее телеграм-канал News Media Room сообщил, что делегация талибов отказалась от посещения Санкт-Петербурга после проблем с визитом на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. По данным Mash, когда талибы прибыли в Москву, однако на рейс до Казани пустили не всю делегацию из-за возникших у пограничников вопросов. В результате части представителей «Талибана» пришлось неделю провести неделю в стерильной зоне столичного аэропорта «Шереметьево».
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что республика вывела режим талибов из террористического списка, исходя из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru