Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Президент Владимир Путин готовится к выступлению на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Традиционно готовится... выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин посетит пленарное заседание ПМЭФ 7 июня.

Международный экономический форум пройдет в Петербурге 5-8 июня, участие в нем подтвердили более 17 тысяч человек из 136 стран, напоминает RT.

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ФОТО: скриншот трансляции
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