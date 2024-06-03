Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Президент Владимир Путин готовится к выступлению на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Традиционно готовится... выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин посетит пленарное заседание ПМЭФ 7 июня.
Международный экономический форум пройдет в Петербурге 5-8 июня, участие в нем подтвердили более 17 тысяч человек из 136 стран, напоминает RT.
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