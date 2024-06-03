Казахстан вывел талибов из террористического списка ради сотрудничества в экономике
Казахстан вывел режим талибов (движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России) из террористического списка, исходя из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.
Как отметил политик, в Казахстане понимают, что «данный режим является долгосрочным фактором». Токаев назвал активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи одной из текущих стратегических задач.
Также президент Казахстана отметил важность скоординированной позиции стран ОДКБ по этому вопросу и призвал поддержать создание Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алма-Ате.
Ранее стало известно, что МИД России совместно с Минюстом работают над возможным снятием с «Талибана» статуса террористической организации, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru