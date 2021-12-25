В МИД РФ опровергли исключение нерасширения НАТО из повестки обсуждения встречи

«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно чётко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», —заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.

Сегодня, 25 декабря стало известно, что заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января – такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

В декабре Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами НАТО о гарантиях безопасности в Европе, ожидается, что обсуждение этих документов состоится в январе.

