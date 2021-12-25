В МИД РФ опровергли исключение нерасширения НАТО из повестки обсуждения встречи

В МИД РФ ответили опровержением на публикации западных СМИ о якобы исключении из обсуждения российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности темы нерасширения НАТО. В ведомстве подчеркнули, что именно это и станет ключевым вопросом встречи представителей НАТО, США и России.

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«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно чётко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», —заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.

Сегодня, 25 декабря стало известно, что заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января – такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

В декабре Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами НАТО о гарантиях безопасности в Европе, ожидается, что обсуждение этих документов состоится в январе.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НАТОБезопасностьМИД РФМария Захарова
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