Названа дата заседания Совета Россия-НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января – такое решение приняд генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

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«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», — цитирует источник Газета.ru.

Одновременно на 12 января в Брюсселе намечено заседание глав Генштабов стран-участниц НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в как можно более быстром получении ответа от США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьРоссияЗаседаниеНАТО
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