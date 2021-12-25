Названа дата заседания Совета Россия-НАТО
Заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января – такое решение приняд генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.
«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», — цитирует источник Газета.ru.
Одновременно на 12 января в Брюсселе намечено заседание глав Генштабов стран-участниц НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в как можно более быстром получении ответа от США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности.
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