В МИД РФ объяснили неизбежность спецоперации на Украине

Начало спецоперации на Украине нельзя было отменить, потому что у Москвы не оставалось выбора. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

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По его словам, неизбежность спецоперации заключалась в том, что живущие на юго-востоке Украины соотечественники на протяжении последних восьми лет подвергались «издевательствам и глумлению».

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что абсолютно все города на Украине являются ключевыми для успеха спецоперации России, но сейчас необходимо взять Киев и Мариуполь, а также уничтожить харьковскую и донецкую группировки противника.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Военная ОперацияСергей РябковУкраинаРоссияМид РФ
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