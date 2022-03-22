В МИД РФ объяснили неизбежность спецоперации на Украине

По его словам, неизбежность спецоперации заключалась в том, что живущие на юго-востоке Украины соотечественники на протяжении последних восьми лет подвергались «издевательствам и глумлению».

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что абсолютно все города на Украине являются ключевыми для успеха спецоперации России, но сейчас необходимо взять Киев и Мариуполь, а также уничтожить харьковскую и донецкую группировки противника.