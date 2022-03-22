В МИД РФ объяснили неизбежность спецоперации на Украине
Начало спецоперации на Украине нельзя было отменить, потому что у Москвы не оставалось выбора. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, неизбежность спецоперации заключалась в том, что живущие на юго-востоке Украины соотечественники на протяжении последних восьми лет подвергались «издевательствам и глумлению».
Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что абсолютно все города на Украине являются ключевыми для успеха спецоперации России, но сейчас необходимо взять Киев и Мариуполь, а также уничтожить харьковскую и донецкую группировки противника.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- В России могут запретить VPN-сервисы
- Песков заявил, что большинство россиян поддерживают действия России в Украине
- Италия заморозила более 800 миллионов евро активов российских олигархов
- Россияне рассказали о самых популярных способах защиты сбережений
- Касперская: Россию покинули «табуны» айтишников
- Главред «Новой газеты» Муратов решил продать Нобелевскую медаль
- В МИД РФ объяснили неизбежность спецоперации на Украине
- Автоэксперт рассказал о способах защиты машины от угона
- Рябков заявил, что Запад не сможет поставить Россию на колени
- «Вырывают язык»: Небензя о ликвидации присутствия российских СМИ в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru