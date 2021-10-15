В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS

Согласно мнению МИД РФ, это новое партнерство не будет способствовать укреплению международной безопасности и стабильности. В ведомстве также отметили, что продолжают изучать возможные последствия.

Рябков, в частности, выразил надежду, что стороны соглашения AUKUS будут ответственны в вопросах обязательств ядерного нераспространения.

Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок.

