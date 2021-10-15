В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS
Партнерство США, Великобритании и Австралии создаст трудности в области контроля над вооружениями.
Такую позицию озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках встречи с послом Великобритании в Москве Деборе Броннерт, передает РИА Новости.
Согласно мнению МИД РФ, это новое партнерство не будет способствовать укреплению международной безопасности и стабильности. В ведомстве также отметили, что продолжают изучать возможные последствия.
Рябков, в частности, выразил надежду, что стороны соглашения AUKUS будут ответственны в вопросах обязательств ядерного нераспространения.
Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок.
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