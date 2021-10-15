В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS

Партнерство США, Великобритании и Австралии создаст трудности в области контроля над вооружениями.

Такую позицию озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках встречи с послом Великобритании в Москве Деборе Броннерт, передает РИА Новости.

Почти официальные угрозы. Китай реагирует на альянс AUKUS с позиции силы

Согласно мнению МИД РФ, это новое партнерство не будет способствовать укреплению международной безопасности и стабильности. В ведомстве также отметили, что продолжают изучать возможные последствия.

Рябков, в частности, выразил надежду, что стороны соглашения AUKUS будут ответственны в вопросах обязательств ядерного нераспространения.

Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры