В МИД РФ назвали умершего главу МИД Сирии надежным партнером и другом

Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. По его словам, Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга, передает РИА Новости.

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Богданов рассказал, что знал Муаллема более 35 лет и очень ценил их дружбу.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем скончался в ночь на 16 ноября, сообщаете телеканал «360», ему было 79 лет. Муаллем возглавил министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии в 2006 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияМИД РФ
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