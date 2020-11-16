В МИД РФ назвали умершего главу МИД Сирии надежным партнером и другом

Богданов рассказал, что знал Муаллема более 35 лет и очень ценил их дружбу.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем скончался в ночь на 16 ноября, сообщаете телеканал «360», ему было 79 лет. Муаллем возглавил министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии в 2006 году.

