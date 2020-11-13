СМИ: Россия нанесла удар по боевикам в Идлибе
Российские войска нанесли ракетный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщило Al-Masdar News со ссылкой на источник в правительственной армии Сирии.
Агентство передает, что при ударе использовались ракеты «Искандер» морского базирования. Кроме того, перед ударом над местностью заметили разведывательную авиацию.
СМИ также сообщают, что незадолго до этого ВКС ударили по террористам на юге провинции: в городе Аль-Бара и его окрестностях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в разгворее с сирийским лидером Башаром Асадом, что очаг международного терроризма в арабской республике «фактически ликвидирован». Путин подчеркнул, что Россия прилагает активные усилия по «восстановлению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».
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