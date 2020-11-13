СМИ: Россия нанесла удар по боевикам в Идлибе

СМИ также сообщают, что незадолго до этого ВКС ударили по террористам на юге провинции: в городе Аль-Бара и его окрестностях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в разгворее с сирийским лидером Башаром Асадом, что очаг международного терроризма в арабской республике «фактически ликвидирован». Путин подчеркнул, что Россия прилагает активные усилия по «восстановлению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».

