СМИ: Россия нанесла удар по боевикам в Идлибе

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщило Al-Masdar News со ссылкой на источник в правительственной армии Сирии.

Агентство передает, что при ударе использовались ракеты «Искандер» морского базирования. Кроме того, перед ударом над местностью заметили разведывательную авиацию.

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СМИ также сообщают, что незадолго до этого ВКС ударили по террористам на юге провинции: в городе Аль-Бара и его окрестностях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в разгворее с сирийским лидером Башаром Асадом, что очаг международного терроризма в арабской республике «фактически ликвидирован». Путин подчеркнул, что Россия прилагает активные усилия по «восстановлению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».

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ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:ТерроризмСирия
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