СМИ: Зеленский считает маловероятным «вторжение» России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным «вторжение» России в страну, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Зеленский ответил на фразу Путина о «терпении красавицы»

Собеседники издания утверждают, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре предупредил украинского лидера о возросшей угрозе безопасности со стороны России и нахождение российских войск в Белоруссии «потенциально способно изменить правила игры».

Зеленский ответил американскому коллеге, что эта угроза существует с 2014 года, а сам он больше обеспокоен тем, что подобные предупреждения «служат расширению усилий России по дестабилизации Украины и её экономики».

Также в газете сослались на высокопоставленных украинских чиновников, которые, после решения Вашингтона вывезти семьи дипломатов, стали сравнивать сложившуюся ситуацию с падением Кабула.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Киев французского лидера Эммануэля Макрона объявил о намерении властей Франции выделить €1,2 млрд финансовой поддержки, сообщает RT.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир Зеленский
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