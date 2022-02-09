СМИ: Зеленский считает маловероятным «вторжение» России на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным «вторжение» России в страну, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания утверждают, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре предупредил украинского лидера о возросшей угрозе безопасности со стороны России и нахождение российских войск в Белоруссии «потенциально способно изменить правила игры».
Зеленский ответил американскому коллеге, что эта угроза существует с 2014 года, а сам он больше обеспокоен тем, что подобные предупреждения «служат расширению усилий России по дестабилизации Украины и её экономики».
Также в газете сослались на высокопоставленных украинских чиновников, которые, после решения Вашингтона вывезти семьи дипломатов, стали сравнивать сложившуюся ситуацию с падением Кабула.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Киев французского лидера Эммануэля Макрона объявил о намерении властей Франции выделить €1,2 млрд финансовой поддержки, сообщает RT.
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