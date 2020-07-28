В МИД РФ назвали политической цензурой блокировку «Царьграда» на сервисах Google
В МИД РФ отреагировали на блокировку «Царьграда», назвав действий Google политической цензурой. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) заблокировала аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.
«Решение Google – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации», - говорится в сообщении российского ведомства.
По мнению МИД РФ, технологические монополии США «идут на поводу» у официального Вашингтона, который проводит зачистку российских источников информации. В МИД также призвали отреагировать на произошедшее правозащитные организации.
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