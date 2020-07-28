В МИД РФ назвали политической цензурой блокировку «Царьграда» на сервисах Google

Ранее сегодня стало известно, что администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) заблокировала аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.

«Решение Google – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации», - говорится в сообщении российского ведомства.

По мнению МИД РФ, технологические монополии США «идут на поводу» у официального Вашингтона, который проводит зачистку российских источников информации. В МИД также призвали отреагировать на произошедшее правозащитные организации.



