YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Администрация видеохостинга YouTube заблокировала аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.
Как сообщает сам телеканал, блокировка произошла в ночь на 28 июля, причём редакция не получала ни предупреждений, ни уведомлений от YouTube. Причины блокировки редакция пока не выяснила. Позже выяснилось, что также заблокированы Google-аккаунт и канал «Двуглавый орёл».
По словам редактора «Царьграда» Дарьи Токаревой, они считают действия администрации YouTube незаконными и намерены подать в суд.
Как пишет «Газета.ру», накануне с блокировкой аккаунтов также столкнулся телеканал «360», но в этом случае речь идёт об аккаунтах администраторов в Telegram. Аккаунты разблокировали после обращения в службу поддержки мессенджера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru