YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.

Как сообщает сам телеканал, блокировка произошла в ночь на 28 июля, причём редакция не получала ни предупреждений, ни уведомлений от YouTube. Причины блокировки редакция пока не выяснила. Позже выяснилось, что также заблокированы Google-аккаунт и канал «Двуглавый орёл».

По словам редактора «Царьграда» Дарьи Токаревой, они считают действия администрации YouTube незаконными и намерены подать в суд.

Как пишет «Газета.ру», накануне с блокировкой аккаунтов также столкнулся телеканал «360», но в этом случае речь идёт об аккаунтах администраторов в Telegram. Аккаунты разблокировали после обращения в службу поддержки мессенджера.

