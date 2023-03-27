Евросоюз пообещал ответить на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Евросоюз учтёт позицию Белоруссии по размещению на своей территории российского тактического ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
По его словам, это будет учитываться при подготовке нового пакета санкций против Минска.
«Решение по санкциям привязано к конкретным действиям... ограничения будут адаптированы к развитию событий и эскалации», - подчеркнул Стано.
Он добавил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии «станет эскалацией и угрозой для европейской безопасности», это решение не останется без ответа ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, сообщает НСН.
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