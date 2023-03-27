Евросоюз пообещал ответить на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Евросоюз учтёт позицию Белоруссии по размещению на своей территории российского тактического ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

Названы условия применения ядерного оружия с территории Белоруссии

По его словам, это будет учитываться при подготовке нового пакета санкций против Минска.

«Решение по санкциям привязано к конкретным действиям... ограничения будут адаптированы к развитию событий и эскалации», - подчеркнул Стано.

Он добавил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии «станет эскалацией и угрозой для европейской безопасности», это решение не останется без ответа ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСанкции ЕСБелоруссияЕвросоюз

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