Песков: реакция Запада не повлияет на планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии

«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля указал, что ситуацию 25 марта объяснил российский лидер Владимир Путин и ему «к этому добавить нечего».

Ранее Путин заявил, что, размещая ядерное оружие на территории Белоруссии, Россия делает то же самое, что десятилетиями делали США, сообщает RT.