Песков: реакция Запада не повлияет на планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, сообщает ТАСС.
«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля указал, что ситуацию 25 марта объяснил российский лидер Владимир Путин и ему «к этому добавить нечего».
Ранее Путин заявил, что, размещая ядерное оружие на территории Белоруссии, Россия делает то же самое, что десятилетиями делали США, сообщает RT.
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