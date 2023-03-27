Песков: реакция Запада не повлияет на планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, сообщает ТАСС.

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«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля указал, что ситуацию 25 марта объяснил российский лидер Владимир Путин и ему «к этому добавить нечего».

Ранее Путин заявил, что, размещая ядерное оружие на территории Белоруссии, Россия делает то же самое, что десятилетиями делали США, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападБелоруссияРоссияЯдерное Оружие

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