СМИ: Израиль мог планировать убийство Галибафа и Аракчи
Израиль мог планировать устранения переговорщиков Ирана, сообщает The New York Times.
Издание ссылается на сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. По их данным, под ликвидацию израильских спецслужб могли попасть глава МИД Ирана Аббаса Аракчи и председатель иранского парламента Багера Галибафа. Вашингтон узнал на начальном этапе переговоров с Ираном, что Галибаф находится в списке целей Израиля. Американские власти обратились к Тель-Авиву с просьбой воздержаться от действий, способных осложнить переговоры.
Это показывает, насколько разошлись интересы США и Израиля с начала совместной военной операции против Ирана. Известно, что перед началом переговоров в Исламабаде Иран запросил у США гарантии безопасности относительно того, что Израиль не собирается проводить тайные операции.
Ранее Совбез Ирана заявил о возмездии за гибель Али Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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