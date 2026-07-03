СМИ: Израиль мог планировать убийство Галибафа и Аракчи

Издание ссылается на сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. По их данным, под ликвидацию израильских спецслужб могли попасть глава МИД Ирана Аббаса Аракчи и председатель иранского парламента Багера Галибафа. Вашингтон узнал на начальном этапе переговоров с Ираном, что Галибаф находится в списке целей Израиля. Американские власти обратились к Тель-Авиву с просьбой воздержаться от действий, способных осложнить переговоры.

Это показывает, насколько разошлись интересы США и Израиля с начала совместной военной операции против Ирана. Известно, что перед началом переговоров в Исламабаде Иран запросил у США гарантии безопасности относительно того, что Израиль не собирается проводить тайные операции.

Ранее Совбез Ирана заявил о возмездии за гибель Али Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

