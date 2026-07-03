МИД Армении: Беспошлинный экспорт в ЕС не противоречит процедурам ЕАЭС

Беспошлинный экспорт товаров Армении в страны Европейского союза не противоречит членству Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Армении Ваана Костаняна.

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По его словам, республика использовала систему торговых преференций, будучи членом ЕАЭС, что не создавало противоречий.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не рассматривает Армению как самостоятельного партнёра, а видит в ней лишь инструмент антироссийской политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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