Медведев призвал принять меры в отношении мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Макс», что в России необходимо принять меры в отношении родителей мигрантов, чьи дети находятся в стране незаконно и не посещают детский сад или школу.

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По его словам, предложенный механизм направлен на выявление несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают образовательные учреждения и остаются невидны для госструктур. Зампред указал, что меры следует принимать не в отношении несовершеннолетних, а в отношении их законных представителей, в первую очередь родителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил многократное повышение пошлин для мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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