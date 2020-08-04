В МИД РФ допустили открытие границ с рядом стран через несколько недель

По словам Рябкова, в список может попасть Южная Корея и другие крупные транспортные хабы. Он отметил, что сегодня в Россию можно попасть через Лондон и Стамбул.

Также замглавы МИД напомнил, что все въезжающие в РФ должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, Рябков выразил надежду, что не будет второй волны пандемии, которая может привести к новым ограничениям.

С 1 августа возобновлены авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию. Туда можно вылететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

