В МИД РФ допустили открытие границ с рядом стран через несколько недель

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о возможности расширения списка стран, для которых разрешен въезд в РФ, через несколько недель. Об этом сообщает Интерфакс.

Пассажиропоток аэропортов России в июне вырос втрое к маю

По словам Рябкова, в список может попасть Южная Корея и другие крупные транспортные хабы. Он отметил, что сегодня в Россию можно попасть через Лондон и Стамбул.

Также замглавы МИД напомнил, что все въезжающие в РФ должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, Рябков выразил надежду, что не будет второй волны пандемии, которая может привести к новым ограничениям.

С 1 августа возобновлены авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию. Туда можно вылететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаМИД РФ
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