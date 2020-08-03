Пассажиропоток аэропортов России в июне вырос втрое к маю

Пассажиропоток аэропортов Российской Федерации в июне увеличился к маю почти в три раза. Такую статистику приводит Федеральное агентство воздушного транспорта.

В первый месяц лета через аэрогавани российских городов прошло свыше 5,6 миллиона человек, а в мае эта цифра составляла 1,9 миллиона. На международных рейсах перевозки возросли в 1,4 раза, до 69 тысяч человек.

Росавиация также выступила с инициативой продлить до сентября период предоставления субсидий отечественным авиакомпаниям. Как отмечает RT, предложение уже представлено для согласования между ведомствами по линии правительства.

Кроме того, предлагается увеличить размер ставки расходов для компенсации на одного «потерянного» пассажира до 840 рублей. Ранее Росавиация согласовала выделение в общей сложности 9,75 миллиарда рублей субсидий для авиакомпаний в связи с падением пассажиропотока из-за ограничений в период пандемии коронавируса.

