МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО
Ответ России на вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО зависит от размещения в этих государствах тяжелого ударного оружия и иностранных военных баз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева.
Дипломат напомнил, что заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в альянс пока что не ратифицированы всеми членами блока, а потому неясен конкретный формат их интеграции в НАТО. Прежде всего, неизвестно, будут ли размещены на финской и шведской территориях иностранные военные базы, военная инфраструктура и ударные системы вооружений.
По словам Беляева, от этого фактора будут зависеть и масштаб угроз для России в результате новой волны расширения НАТО, и ответные меры реагирования со стороны российского руководства.
Ранее на Украине заявили о планах вступить в НАТО.
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