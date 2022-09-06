МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО

Ответ России на вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО зависит от размещения в этих государствах тяжелого ударного оружия и иностранных военных баз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева.

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Дипломат напомнил, что заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в альянс пока что не ратифицированы всеми членами блока, а потому неясен конкретный формат их интеграции в НАТО. Прежде всего, неизвестно, будут ли размещены на финской и шведской территориях иностранные военные базы, военная инфраструктура и ударные системы вооружений.

По словам Беляева, от этого фактора будут зависеть и масштаб угроз для России в результате новой волны расширения НАТО, и ответные меры реагирования со стороны российского руководства.

Ранее на Украине заявили о планах вступить в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОФинляндияШвеция
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