МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО

Дипломат напомнил, что заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в альянс пока что не ратифицированы всеми членами блока, а потому неясен конкретный формат их интеграции в НАТО. Прежде всего, неизвестно, будут ли размещены на финской и шведской территориях иностранные военные базы, военная инфраструктура и ударные системы вооружений.

По словам Беляева, от этого фактора будут зависеть и масштаб угроз для России в результате новой волны расширения НАТО, и ответные меры реагирования со стороны российского руководства.

Ранее на Украине заявили о планах вступить в НАТО.

