Парламент Чехии поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Депутаты нижней палаты парламента Чехии поддержали расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Палаты депутатов.

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«Палата депутатов проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. За прием Швеции в состав Североатлантического альянса проголосовали 135 из 151 принявших участие в голосовании депутатов, против было четверо. За расширение НАТО за счет Финляндии проголосовали 134 из 152 парламентариев, принявших участие в голосовании, при четырех против», — цитирует заявление ТАСС.

Теперь утвержденные парламентом документы о вступлении скандинавских стран в НАТО предстоит подписать президенту Чехии Милошу Земану.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЧехияФинляндияШвецияНАТО
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