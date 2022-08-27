Парламент Чехии поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

«Палата депутатов проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. За прием Швеции в состав Североатлантического альянса проголосовали 135 из 151 принявших участие в голосовании депутатов, против было четверо. За расширение НАТО за счет Финляндии проголосовали 134 из 152 парламентариев, принявших участие в голосовании, при четырех против», — цитирует заявление ТАСС.

Теперь утвержденные парламентом документы о вступлении скандинавских стран в НАТО предстоит подписать президенту Чехии Милошу Земану.

