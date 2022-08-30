На Украине заявили о планах вступить в НАТО

«Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям РФ и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий», – сказала она. Отмечается, что украинские власти не рассматривают план действий по членству, а планируют сразу вступить в НАТО.

Напомним, Госдепартамент США годами игнорировал предупреждения главы ЦРУ Уильяма Бернса об опасности расширения Североатлантического альянса на восток, а особенно – вступления в НАТО Украины. Москва всегда придерживалась точки зрения, что Украина в рядах НАТО станет прямым вызовом интересам России.

