На Украине заявили о планах вступить в НАТО

В Киеве несерьезно относятся к внеблоковому статусу Украины после подачи заявок Швеции и Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

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«Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям РФ и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий», – сказала она. Отмечается, что украинские власти не рассматривают план действий по членству, а планируют сразу вступить в НАТО.

Напомним, Госдепартамент США годами игнорировал предупреждения главы ЦРУ Уильяма Бернса об опасности расширения Североатлантического альянса на восток, а особенно – вступления в НАТО Украины. Москва всегда придерживалась точки зрения, что Украина в рядах НАТО станет прямым вызовом интересам России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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