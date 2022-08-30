На Украине заявили о планах вступить в НАТО
В Киеве несерьезно относятся к внеблоковому статусу Украины после подачи заявок Швеции и Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
«Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям РФ и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий», – сказала она. Отмечается, что украинские власти не рассматривают план действий по членству, а планируют сразу вступить в НАТО.
Напомним, Госдепартамент США годами игнорировал предупреждения главы ЦРУ Уильяма Бернса об опасности расширения Североатлантического альянса на восток, а особенно – вступления в НАТО Украины. Москва всегда придерживалась точки зрения, что Украина в рядах НАТО станет прямым вызовом интересам России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- На Украине заявили о планах вступить в НАТО
- Telegram удалил неактивных пользователей
- Даниил Медведев победил на US Open в Нью-Йорке
- Началась проверка после нападения стаи собак на четверых детей в Сызрани
- В Ираке 30 августа объявлен нерабочим днем в связи с протестами в стране
- Услуга по оформлению приглашений на въезд в РФ вновь доступна на Госуслугах
- В Эстонии намерены ограничить право россиян на покупку недвижимости в стране
- Пять человек погибли в ДТП в Дагестане
- Трамп призвал признать выборы президента США 2020 необратимо скомпрометированными
- Помпео: США находятся в опасности после вывода войск из Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru