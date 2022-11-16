В МИД рассказали о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала о попытке провокации против министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Камбодже.
По словам дипломата, некая выдававшая себя за журналиста женщина попыталась телефоном дотронуться до Лаврова. Захарова указал, что подобная ситуация в ее работе возникла впервые.
«Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — указала представитель МИД.
Захарова рассказала, что женщина прятала свой бейдж и сама «начала прятаться под какие-то стойки».
«То есть это явно провокационная была история», — заключила дипломат.
Ранее Захарова опровергла сообщения СМИ о госпитализации Лаврова на Бали после прибытия на саммит G20, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Подготовкой первой монгольской женщины-космонавта займется Россия и Монголия
- Число работающих пенсионеров в России сократилось до минимума
- СМИ: Логистический партнер McDonald's уйдет из России
- Польша хочет созвать НАТО после падения ракет на ее территории
- Совфед одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев
- Джабаров: Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве
- СМИ: В России рекордно снизились темпы уборки подсолнечника
- ФСБ задержала польского дипломата за взятку в 20 тысяч евро при ввозе алкоголя
- В МИД рассказали о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
- Военный эксперт назвал масштабный удар по Украине демонстрацией грамотной тактики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru