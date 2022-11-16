В МИД рассказали о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала о попытке провокации против министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Камбодже.

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По словам дипломата, некая выдававшая себя за журналиста женщина попыталась телефоном дотронуться до Лаврова. Захарова указал, что подобная ситуация в ее работе возникла впервые.

«Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — указала представитель МИД.

Захарова рассказала, что женщина прятала свой бейдж и сама «начала прятаться под какие-то стойки».

«То есть это явно провокационная была история», — заключила дипломат.

Ранее Захарова опровергла сообщения СМИ о госпитализации Лаврова на Бали после прибытия на саммит G20, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваКамбоджаСергей Лавров
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