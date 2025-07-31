Дуров: Пользователь Telegram мог продать свой ник за 25 млн долларов

По его словам, один из первых пользователей TON купил в Telegram никнейм @crypto за 350 тысяч долларов. Это случилось 2,5 года назад. Теперь он получил предложение продать его за 25 миллионов долларов.

Дуров отметил, что владелец никнейма заявил о готовности и дальше их покупать.

Ранее Дуров заявил о вымогающих платные подарки в Telegram мошенниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

