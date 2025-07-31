СМИ: Наезд на семью после нападения на «Крокус» стал частью теракта
31 июля 202506:32
Наезд на семью с детьми после теракта в «Крокус Сити Холле» одним из его исполнителей был частью атаки, сообщает ТАСС.
Таким способом террористы пытались увеличить количество жертв в ходе нападения. Наезд на семью из четырёх человек совершил Д.Мирзоев. Люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
После совершения теракта в «Крокусе» исполнители получили 135 тысяч рублей на побег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Наезд на семью после нападения на «Крокус» стал частью теракта
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru