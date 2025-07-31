СМИ: Наезд на семью после нападения на «Крокус» стал частью теракта

Таким способом террористы пытались увеличить количество жертв в ходе нападения. Наезд на семью из четырёх человек совершил Д.Мирзоев. Люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

После совершения теракта в «Крокусе» исполнители получили 135 тысяч рублей на побег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

