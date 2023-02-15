Боррель заявил, что предложит генсеку ООН быть посредником по Украине

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что намерен на Генеральной ассамблее ООН предложить генсеку организации приступить к посредничеству по урегулированию конфликта на Украине.

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Так, в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Боррель напомнил, что посреднические усилия на сегодняшний день все еще не увенчались успехом.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй в интервью Global Times заявил, что Киеву следует начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ. По его мнению, ситуация на Украине достигла поворотного момента, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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