Боррель заявил, что предложит генсеку ООН быть посредником по Украине

Так, в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Боррель напомнил, что посреднические усилия на сегодняшний день все еще не увенчались успехом.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй в интервью Global Times заявил, что Киеву следует начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ. По его мнению, ситуация на Украине достигла поворотного момента, сообщает НСН.

