Политика

В МИД прокомментировали отмену «московской части» визита Помпео

13 мая12:02

Отмена «московской части» визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию связана с его графиком. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. При этом, по его словам, встречи в Сочи состоятся в полном объёме – «без каких-либо сокращений», подчёркивает RT.

Как отмечает Газета.ру, ссылаясь на Reuters, ранее государственный секретарь США отменил свою поездку в Москву – Майк Помпео не прилетит в столицу в понедельник,  13 мая. В качестве причины отмены части его визита указывалось решение Помпео посетить Брюссель. Там он намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Иране.

Не в Москве, но об Иране. Почему глава Госдепа отменил часть визита в Россию

Между тем, эксперты подчёркивают, что главной темой переговоров, которые должны состояться в Сочи, станут текущие вопросы двусторонних отношений, а также ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине, отмечает Ura.ru.

Однако заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН заявил, что на повестке дня будет только одна тема.


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПомпеоРоссияСШАВизитМИД России

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