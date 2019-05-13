В МИД прокомментировали отмену «московской части» визита Помпео

Отмена «московской части» визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию связана с его графиком. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. При этом, по его словам, встречи в Сочи состоятся в полном объёме – «без каких-либо сокращений», подчёркивает RT.

Как отмечает Газета.ру, ссылаясь на Reuters, ранее государственный секретарь США отменил свою поездку в Москву – Майк Помпео не прилетит в столицу в понедельник, 13 мая. В качестве причины отмены части его визита указывалось решение Помпео посетить Брюссель. Там он намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Иране.