Дипломат назвал настоящую причину визита Помпео в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.

Визит в столицу, госсекретарь США отложил его, чтобы направиться на встречу с представителями ЕС по иранской ядерной сделке в Брюсселе.

Эксперты говорили, что главной же темой переговоров в Сочи станут текущие вопросы двусторонних отношений, а также ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине.