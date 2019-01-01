Дипломат назвал настоящую причину визита Помпео в Россию
Завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ заявил НСН, что США предложат России предать лидера Венесуэлы.
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.
Визит в столицу, госсекретарь США отложил его, чтобы направиться на встречу с представителями ЕС по иранской ядерной сделке в Брюсселе.
Эксперты говорили, что главной же темой переговоров в Сочи станут текущие вопросы двусторонних отношений, а также ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине.
Однако, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН заявил, что на повестке дня будет только одна тема.
«Путин с Трампом говорили час. И как дипломат могу сказать, что это для нас плохо, значит, нас в чем-то уламывали. После этого разговора, американцы почему-то сказали, что разговор очень хороший. После этого Помпео мгновенно встречается с Сергеем Лавровым. И далее Помпео летит в Россию, значит, есть шанс о чем-то договориться! Значит, забрезжило какое-то решение. Переговоры только по Венесуэле. Штаты хотят, чтобы Россия "сдала" Мадуро. Вопрос – в цене. Я думаю, что США будут действовать также, как по Ираку. Мы "сдали" тогда Саддама Хусейна. И если мы сейчас сдадим Мадуро, американцы могут в ответ разрешить, чтобы компания "Роснефть" сохранила там свои концессии. Также, как в 2003-м году после предательства Хусейна, компании «Лукойл» дали одно месторождение», - провел аналогии с событиями 16-летней давности Николай Платошкин.
По данным МИД РФ, встреча в Сочи пройдет на фоне объявленного 8 мая Ираном решения частично приостановить выполнение ряда своих обязательств по иранской ядерной сделке в качестве ответной меры на выход из нее США в мае прошлого года и возобновления односторонних санкций в отношении Тегерана.
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