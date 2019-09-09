В МИД прокомментировали информацию о вывозе из РФ «главного шпиона» США

Также представитель МИД назвал паранойей информацию CNN о встрече Лаврова и Трампа в США.

Сегодня CNN распространила информацию, согласно которой она вывезла из РФ ценного агента, что произошло сразу после того, как Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу МИД РФ Сергея Лаврова и на тот момент посла РФ в США Сергея Кисляка.



