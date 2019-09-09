В МИД прокомментировали информацию о вывозе из РФ «главного шпиона» США
В российском МИДе оценили новость CNN, согласно которой в 2017 году из России вывезли «главного шпиона» Штатов.
Как заявил неназванный высокопоставленный источник в ведомстве «Коммерсанту», информацию о ценном агенте должно подтвердить или опровергнуть ЦРУ.
Также представитель МИД назвал паранойей информацию CNN о встрече Лаврова и Трампа в США.
Сегодня CNN распространила информацию, согласно которой она вывезла из РФ ценного агента, что произошло сразу после того, как Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу МИД РФ Сергея Лаврова и на тот момент посла РФ в США Сергея Кисляка.
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