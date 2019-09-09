CNN: В 2017 году США вывезли из РФ своего «главного шпиона»

США в 2017 году вывезли из России «главного шпиона». Это произошло сразу после того, как Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу МИД РФ Сергея Лаврова, а также Сергея Кисляка – на тот момент он занимал должность посла России в США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на нескольких осведомленных сотрудников администрации Дональда Трампа. Телекомпания не называет имени агента, однако отмечает, что он «был одним из наиболее высокопоставленных источников в правительстве России».

Источник отмечает, что это решение было принято после встречи, на которой президент США обсуждал секретные данные разведки. Они касались действий запрещённой на территории России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. CNN подчёркивает, что эта информация не имела непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако этот инцидент стал поводом для обсуждения в американском разведывательном сообществе вопроса о возможности раскрытия источников информации.

Осведомленный собеседник телеканала рассказал, что спецслужбы переживали из-за небрежного обращения с Трампа и его администрации с секретной информацией, отмечает Утро.ру.

Между тем, ссылаясь на сотрудника американской разведки, CNN отмечает, что отзыв топового агента имел серьезные последствия: «восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся».