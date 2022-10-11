В МИД призвали США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией

По словам дипломата, Москва может предпринять шаги «в том числе асимметричного характера». Как отметил Рябков, Запад не прекращает предоставлять Киеву масштабную помощь,разведданные и спутниковые снимки, проводит обучение украинских военных. Западные страны все больше вовлекаются в конфликт, пишет РИА ФАН. В то же время на разном уровне в США и Европе звучат призывы «нанести поражение» России «на поле боя», отмечает телеканал 360.

«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — цитирует Рябкова РИА Новости.

