В МИД призвали США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией
России придется идти на «адекватные контрмеры» из-за вовлеченности США и Европы в конфликт на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, Москва может предпринять шаги «в том числе асимметричного характера». Как отметил Рябков, Запад не прекращает предоставлять Киеву масштабную помощь,разведданные и спутниковые снимки, проводит обучение украинских военных. Западные страны все больше вовлекаются в конфликт, пишет РИА ФАН. В то же время на разном уровне в США и Европе звучат призывы «нанести поражение» России «на поле боя», отмечает телеканал 360.
«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — цитирует Рябкова РИА Новости.
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