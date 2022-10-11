В Китае обвинили США в намерении извлечь всестороннюю выгоду из украинского конфликта
Развитие конфликта на Украине будет зависеть от того, необходимо ли США его продолжение. Об этом пишет Global Times.
Как отмечает китайское издание, российско-украинский конфликт становится все более непредсказуемым. Однако ситуация могла бы развиваться по-другому, если бы Вашингтон приложил усилия для налаживания переговорного процесса, пишет Газета.ру.
Global Times указывает, что конфликт на Украине «превратился из пороховой бочки в ядерный реактор из-за определенных сил». Отмечается, что в этом виновна и радикальная риторика президента США Джо Байдена о ядерной угрозе, пишет РИА ФАН.
«США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, его развитие вовсе не зависит от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Штатам, чтобы он продолжался», — указано в материале.
Китайское издание подчеркивает, что от последствий конфликта страдают украинцы, россияне и простые европейцы.
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