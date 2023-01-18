В МИД предупредили о военно-техническом ответе на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

СМИ: Россия может потопить НАТО «Посейдонами»

В ходе пресс-конференции глава МИД выразил сожаление, что все создававшееся в Европе во многом при ведущей роли Финляндии сейчас «обрушено в одночасье». Как отметил Лавров, Финляндия «ретиво и с наслаждением рвется в НАТО», говоря о том, что это будет гарантировать ее безопасность.

«Как мы и говорили, мы должны будем делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции — если оно состоится — к НАТО и будем соответствующие меры военно-технические принимать на нашей стороне границы», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения состава Вооруженных сил страны, в частности, создание Московского и Ленинградского военного округов. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с НСН, такое решение объясняется расширением НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОФинляндияШвецияМИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры