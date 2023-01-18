В МИД предупредили о военно-техническом ответе на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В ходе пресс-конференции глава МИД выразил сожаление, что все создававшееся в Европе во многом при ведущей роли Финляндии сейчас «обрушено в одночасье». Как отметил Лавров, Финляндия «ретиво и с наслаждением рвется в НАТО», говоря о том, что это будет гарантировать ее безопасность.

«Как мы и говорили, мы должны будем делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции — если оно состоится — к НАТО и будем соответствующие меры военно-технические принимать на нашей стороне границы», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения состава Вооруженных сил страны, в частности, создание Московского и Ленинградского военного округов. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с НСН, такое решение объясняется расширением НАТО.

