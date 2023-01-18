В МИД предупредили о военно-техническом ответе на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции глава МИД выразил сожаление, что все создававшееся в Европе во многом при ведущей роли Финляндии сейчас «обрушено в одночасье». Как отметил Лавров, Финляндия «ретиво и с наслаждением рвется в НАТО», говоря о том, что это будет гарантировать ее безопасность.
«Как мы и говорили, мы должны будем делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции — если оно состоится — к НАТО и будем соответствующие меры военно-технические принимать на нашей стороне границы», — подчеркнул Лавров.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения состава Вооруженных сил страны, в частности, создание Московского и Ленинградского военного округов. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с НСН, такое решение объясняется расширением НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- В МИД предупредили о военно-техническом ответе на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Сбербанк объявил о начале работы в Крыму
- Лавров: О переговорах с Зеленским не может быть речи
- В МВД Украины назвали возможные причины падения вертолета в Киевской области
- В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира
- Глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом
- Медведев назвал условия для новых переговоров России и Украины
- СМИ: В Воронежской и Липецкой областях ищут сбежавшего вооруженного дезертира
- В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций
- Глава «Газпром-медиа» назвал условие блокировки Youtube в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru