СМИ: Россия может потопить НАТО «Посейдонами»

Россия может применить ядерные торпеды «Посейдон» для вызова цунами и потопления стран Североатлантического альянса. Об этом заявил британский таблоид Express со ссылкой на источник в Кремле, сообщивший о предстоящем поступлении первой партии «Посейдонов» на подлодку «Белгород».

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Отмечается, что «Посейдоны» снабжены ядерной энергетической установкой. Это дает им возможность поражать цели на расстоянии нескольких тысяч километров. Предполагается, что их могут применить поблизости от южного побережья Украины либо в местах базирования западных военных судов.

Сообщается, что подлодка «Белгород» способна вместить одновременно не менее шести «Посейдонов» одновременно. Торпеда длиной 21 метр и шириной два метра может развивать скорость до 128 км/ч под водой.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российские ядерные торпеды «Посейдон» невозможно перехватить существующими средствами поражения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПосейдонБританские СМИРоссияОружиеНАТО
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