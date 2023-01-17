СМИ: Россия может потопить НАТО «Посейдонами»
Россия может применить ядерные торпеды «Посейдон» для вызова цунами и потопления стран Североатлантического альянса. Об этом заявил британский таблоид Express со ссылкой на источник в Кремле, сообщивший о предстоящем поступлении первой партии «Посейдонов» на подлодку «Белгород».
Отмечается, что «Посейдоны» снабжены ядерной энергетической установкой. Это дает им возможность поражать цели на расстоянии нескольких тысяч километров. Предполагается, что их могут применить поблизости от южного побережья Украины либо в местах базирования западных военных судов.
Сообщается, что подлодка «Белгород» способна вместить одновременно не менее шести «Посейдонов» одновременно. Торпеда длиной 21 метр и шириной два метра может развивать скорость до 128 км/ч под водой.
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российские ядерные торпеды «Посейдон» невозможно перехватить существующими средствами поражения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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