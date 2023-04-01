СМИ: Китай черпает опыт из конфликта России и Украины на случай эскалации вокруг Тайваня

По данным издания, интерес у Пекина вызывает применение российской стороной гиперзвуковых ракет и позиция Москвы, обеспечивающая ядерное сдерживание Запада, а также использование военными Украины спутниковой сети Starlink.



Отмечается, что китайские военные и аналитики внимательно изучают конфликт на Украине с целью обнаружения нового видения военного противостояния для того, чтобы подобные тактики могли помочь Китаю в случае возможного военного конфликта с Тайванем.



Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов рассказал «Радиоточке НСН», что китайский лидер Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод.

