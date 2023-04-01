СМИ: Китай черпает опыт из конфликта России и Украины на случай эскалации вокруг Тайваня
Китай считает «источником бесценных уроков» российско-украинский конфликт, пишет The New York Times.
По данным издания, интерес у Пекина вызывает применение российской стороной гиперзвуковых ракет и позиция Москвы, обеспечивающая ядерное сдерживание Запада, а также использование военными Украины спутниковой сети Starlink.
Отмечается, что китайские военные и аналитики внимательно изучают конфликт на Украине с целью обнаружения нового видения военного противостояния для того, чтобы подобные тактики могли помочь Китаю в случае возможного военного конфликта с Тайванем.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов рассказал «Радиоточке НСН», что китайский лидер Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- Военкор назвал условие разрушения любой обороны ВСУ
- «Зенит» обыграл «Урал» в матче РПЛ
- СМИ: Китай черпает опыт из конфликта России и Украины на случай эскалации вокруг Тайваня
- СМИ: пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе
- Более 15,5 млн просмотров набрал новый выпуск шоу ЧБД за 10 часов
- Митрополиту Павлу назначали домашний арест на два месяца и запретили общаться с верующими
- «Все беснуются в Великий пост»: Захарова осудила обстановку в Киеве
- СМИ: студентке отменили штраф за парковку благодаря нейросети
- Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек скорое поражение ВСУ в Артемовске
- СМИ: топливо закончилось на трети заправок в Парижском регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru