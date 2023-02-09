В МИД предрекли последствия для виновных в диверсиях на «Северных потоках»

По его словам, Москва может принять как юридические, так и политические меры. Замминистра иностранных дел пообещал, что Москва добьется допуска к расследованию и будет применять все имеющиеся инструменты, чтобы мировая общественность узнала правду об инциденте.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что западные страны стараются «молчаливо свернуть» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило агентство НСН.

