Песков: Запад пытается молчаливо свернуть расследование взрывов на «Северных потоках»
Западные страны стараются «молчаливо свернуть» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к терактам на трубопроводах.
Как отметил представитель Кремля, материал Херша «должен провоцировать ускорение международного расследования». Однако статья американского журналиста не разошлась широко за рубежом. Песков подчеркнул, что публикация, хоть и спорная, все же «очень серьезная», и необходимо обратить на нее внимание.
«И с нашей стороны были заявления о всех данных, которые указывают на причастность англосаксов к организации этого акта саботажа. В этом плане вы видите определенные пересечения», — напомнил пресс-секретарь.
Песков добавил, что в мире «не так много стран», которые могли бы совершить подобные диверсии.
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