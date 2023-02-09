Песков: Запад пытается молчаливо свернуть расследование взрывов на «Северных потоках»

Западные страны стараются «молчаливо свернуть» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к терактам на трубопроводах.

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Как отметил представитель Кремля, материал Херша «должен провоцировать ускорение международного расследования». Однако статья американского журналиста не разошлась широко за рубежом. Песков подчеркнул, что публикация, хоть и спорная, все же «очень серьезная», и необходимо обратить на нее внимание.

«И с нашей стороны были заявления о всех данных, которые указывают на причастность англосаксов к организации этого акта саботажа. В этом плане вы видите определенные пересечения», — напомнил пресс-секретарь.

Песков добавил, что в мире «не так много стран», которые могли бы совершить подобные диверсии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Дмитрий Песков
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