Песков: Запад пытается молчаливо свернуть расследование взрывов на «Северных потоках»

Как отметил представитель Кремля, материал Херша «должен провоцировать ускорение международного расследования». Однако статья американского журналиста не разошлась широко за рубежом. Песков подчеркнул, что публикация, хоть и спорная, все же «очень серьезная», и необходимо обратить на нее внимание.

«И с нашей стороны были заявления о всех данных, которые указывают на причастность англосаксов к организации этого акта саботажа. В этом плане вы видите определенные пересечения», — напомнил пресс-секретарь.

Песков добавил, что в мире «не так много стран», которые могли бы совершить подобные диверсии.

