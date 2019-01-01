Политика

В МИД предложили обменять Ярошенко на американцев из российских тюрем

1 июля16:33

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал власти США обменять российского пилота Константина Ярошенко на одного из американцев или группу граждан США, содержащихся в российских тюрьмах. Соответствующее заявление Рябков сделал в ходе своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай», передает «Интерфакс».

Кроме того дипломат призвал Вашингтон снять ограничения на российскую дипломатическую недвижимость – российская сторона потеряла доступ к объектам в конце 2016 года, незадолго до ухода в отставку тогдашнего президента США Барака Обамы.

Жена летчика Ярошенко заявила, что надежды на перевод мужа в Россию почти нет

Константин Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В 2011-м он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Сам россиянин свою вину не признает.

В мае этого года супруга летчика Виктория Ярошенко рассказала НСН, что шансов вернуть ее мужа на родину практически нет. Ранее власти США дважды отклоняли ходатайства о передаче заключенного России.

Виктория также заявила, что Константин мог бы избежать ареста, если бы отказался от поездки в Либерию в 2010 году. В эту страну его заманили агенты американских спецслужб под предлогом необходимости проверить техническое состояние самолета. Жена летчика отдельно обратилась к Владимиру Путину и Дональду Трампу с просьбой обратить внимание на судьбу ее супруга.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТюрьмаМИД