В МИД предложили обменять Ярошенко на американцев из российских тюрем
Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал власти США обменять российского пилота Константина Ярошенко на одного из американцев или группу граждан США, содержащихся в российских тюрьмах. Соответствующее заявление Рябков сделал в ходе своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай», передает «Интерфакс».
Кроме того дипломат призвал Вашингтон снять ограничения на российскую дипломатическую недвижимость – российская сторона потеряла доступ к объектам в конце 2016 года, незадолго до ухода в отставку тогдашнего президента США Барака Обамы.
Константин Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В 2011-м он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Сам россиянин свою вину не признает.
В мае этого года супруга летчика Виктория Ярошенко рассказала НСН, что шансов вернуть ее мужа на родину практически нет. Ранее власти США дважды отклоняли ходатайства о передаче заключенного России.
Виктория также заявила, что Константин мог бы избежать ареста, если бы отказался от поездки в Либерию в 2010 году. В эту страну его заманили агенты американских спецслужб под предлогом необходимости проверить техническое состояние самолета. Жена летчика отдельно обратилась к Владимиру Путину и Дональду Трампу с просьбой обратить внимание на судьбу ее супруга.
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