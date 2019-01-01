В МИД предложили обменять Ярошенко на американцев из российских тюрем

Константин Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В 2011-м он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Сам россиянин свою вину не признает.

В мае этого года супруга летчика Виктория Ярошенко рассказала НСН, что шансов вернуть ее мужа на родину практически нет. Ранее власти США дважды отклоняли ходатайства о передаче заключенного России.

Виктория также заявила, что Константин мог бы избежать ареста, если бы отказался от поездки в Либерию в 2010 году. В эту страну его заманили агенты американских спецслужб под предлогом необходимости проверить техническое состояние самолета. Жена летчика отдельно обратилась к Владимиру Путину и Дональду Трампу с просьбой обратить внимание на судьбу ее супруга.

