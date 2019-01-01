Жена летчика Ярошенко заявила, что надежды на перевод мужа в Россию почти нет

Супруга осужденного российского летчика Виктория Ярошенко рассказала в беседе с НСН, что говорить о каком-то продвижении дела с мертвой точки пока рано. По ее словам, решение этого вопроса может затянуться надолго.

«Честно говоря, после двух отказов надежд особых нет. Я не в курсе, сдвинулось ли дело с мертвой точки. Это же принимает решение Министерство юстиции США. Они передо мной не отчитываются, к сожалению. Этот вопрос может рассматриваться от полугода до полутора лет. Не все так быстро. Когда первый раз мы подавали (запрос), ответ мы получили через год, а второй раз мы ответ получили через семь месяцев. Поэтому остается только надеяться, верить и ждать», - сообщила Виктория Ярошенко.



Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Его обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.В марте МИД России потребовал от властей США прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко и вернуть его на родину.

Ранее жена осужденного в Соединенных Штатах россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала на пресс-конференции НСН, как ее супруг мог избежать наказания.

