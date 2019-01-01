Жена летчика Ярошенко заявила, что надежды на перевод мужа в Россию почти нет
Супруга осужденного российского летчика Виктория Ярошенко прокомментировала в беседе с НСН процесс рассмотрения Минюстом США запроса о возвращении его на родину.
Минюст США рассматривает запрос о возвращении на родину осужденного в Соединенных Штатах россиянина Константина Ярошенко. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в письме, которое написал летчику, отбывающему наказание за преступный сговор с целью контрабанды крупной партии наркотиков. Он уточнил, что вопрос изучается в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года. По словам Антонова, российская сторона просила учесть гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения.
Супруга осужденного российского летчика Виктория Ярошенко рассказала в беседе с НСН, что говорить о каком-то продвижении дела с мертвой точки пока рано. По ее словам, решение этого вопроса может затянуться надолго.
«Честно говоря, после двух отказов надежд особых нет. Я не в курсе, сдвинулось ли дело с мертвой точки. Это же принимает решение Министерство юстиции США. Они передо мной не отчитываются, к сожалению. Этот вопрос может рассматриваться от полугода до полутора лет. Не все так быстро. Когда первый раз мы подавали (запрос), ответ мы получили через год, а второй раз мы ответ получили через семь месяцев. Поэтому остается только надеяться, верить и ждать», - сообщила Виктория Ярошенко.
Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Его обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.В марте МИД России потребовал от властей США прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко и вернуть его на родину.
Ранее жена осужденного в Соединенных Штатах россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала на пресс-конференции НСН, как ее супруг мог избежать наказания.
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