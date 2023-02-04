Польский эксперт заявил, что переданная ВСУ западная бронетехника будет уничтожена за квартал

Как отметил эксперт, союзники Киева плнируют поставить украинской стороне всег около 150-170 танков.

«Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», — считает Холащинский.

Политолог подчеркнул, что украинский кризис «перемолотит» любую технику.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия намерена «перемолотить» все боевые машины, которые Киев получит от США.

