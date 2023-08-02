В МИД Польши рассказали об ухудшении отношений с Украиной
Отношения Украины и Польши стали «не самыми хорошими» из-за высказываний представителей Киева. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
Говоря о предстоящей встрече с представителем посольства Украины, замглавы МИД отметил, что беседа будет «честной и конкретной».
«Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — подчеркнул Яблоньский.
Замминистра указал, что на Украине «появились определенные эмоции». Варшава относится к этому с пониманием, тем не менее, относиться к союзникам подобным образом недопустимо.
Ранее экс-министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине следовало бы ценить помощь Варшавы за последнее время. В украинском МИД назвали слова о неблагодарности Киева Польше «не соответствующими действительности» и неприемлемыми, в ведомство вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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