В МИД Польши рассказали об ухудшении отношений с Украиной

Говоря о предстоящей встрече с представителем посольства Украины, замглавы МИД отметил, что беседа будет «честной и конкретной».

«Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — подчеркнул Яблоньский.

Замминистра указал, что на Украине «появились определенные эмоции». Варшава относится к этому с пониманием, тем не менее, относиться к союзникам подобным образом недопустимо.

Ранее экс-министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине следовало бы ценить помощь Варшавы за последнее время. В украинском МИД назвали слова о неблагодарности Киева Польше «не соответствующими действительности» и неприемлемыми, в ведомство вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

