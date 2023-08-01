Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева
1 августа 202315:10
МИД Украины вызвал посла Польше в стране Бартоша Цихоцкого из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.
В заявлении говорится, что послу было пояснено, что слова о неблагодарности Киева являются недопустимыми.
Ранее днем в Офисе президента Зеленского пообещали новые атаки беспилотниками на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru