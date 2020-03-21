В МИД ответили США на обвинения в использовании энергетики в политических целях
Утверждения США об «энергетическом оружии» России Москва считает инсинуациями, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в России выводы Вашингтона на эту тему слышат не впервые.
«Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», — приводит слова Рябкова Газета.ru
Дипломат объяснил «очередь инсинуаций» США против Россией стремлением Вашингтона «подложить мину» под «Северный поток-2».
Напомним, сегодня, 21 марта, США призвали все страны, в том числе Россию, отказаться от использования энергетики для решения политических задач.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву, просто на этот раз конкретный.
«Понятно, что американцы хотят продолжить своё санкционное давление. Но использовать в качестве повода хотят не абстрактный (сдерживание России), а конкретный — дескать, падение цен на нефть вызвано действиями России. МИД как-то подсчитал, что после 2013 года Соединённые Штаты использовали 75 пакетов санкций, и понятно, что санкционный механизм вряд ли будет остановлен в ближайшее время, даже несмотря на чрезвычайную обстановку с вирусом. Давление и сдерживание никто не отменял», - отметил эксперт.
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